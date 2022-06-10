Экс-форвард «Динамо» Линдберг подписал контракт со швейцарским «Берном»

Бывший нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг подписал контракт со швейцарским «Берном», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что соглашение с 30-летним хоккеистом заключено сроком на два года до конца сезона-2023/2024.



«Оскар входил в наш список приоритетов с апреля. Мы очень рады, что он решил переехать в Берн». Это умный двусторонний центрфорвард, которого можно использовать в любой ситуации», — заявил спортивный директор клуба Эндрю Эббетт.



В прошедшем сезоне Линдберг провёл 24 матча в регулярном чемпионате за «Динамо», набрав 25 (9+16) очков при показателе полезности "+6". В плей-офф швед принял участие в 11 играх, забросив две шайбы и отдав семь голевых передач при общей полезности "+1".