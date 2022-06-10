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Новая схема проведения МХЛ начнёт действовать в сезоне-2022/2023

Новая схема проведения МХЛ начнёт действовать в сезоне-2022/2023
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В 2021 году МХЛ представила принципиально новую схему проведения чемпионата, которая начнёт действовать в сезоне-2022/2023. Количество игр сократится за счёт разделения каждой конференции на два дивизиона − у команд появится больше времени на тренировочный процесс.

По результатам регулярного чемпионата-2021/2022 сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое, сформировали дивизионы «Золотой». Команды, занявшие места ниже девятого, и новички МХЛ будут выступать в дивизионах «Серебряный».

В сезоне-2022/2023 каждая команда дивизиона «Золотой» проведёт по четыре матча с командами своего дивизиона (два дома и два в гостях) и по два матча с командами дивизиона «Серебряный» (один дома и один в гостях). Команды «Золотых» дивизионов, занявшие места с первого по пятое, автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие шестое, седьмое и восьмое места в дивизионах «Золотой», и команды, занявшие первое, второе и третье места в дивизионах «Серебряный».

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды дивизиона «Золотой». Девятые команды дивизионов «Золотой» не сыграют в плей-офф и будут в следующем сезоне выступать в дивизионах «Серебряный», победители которых, напротив, повысятся в классе.

Также автоматически включены в дивизионы «Золотой» Востока и Запада все участники плей-офф. Девятое место в каждом дивизионе «Золотой» определяется между командами, не попавшими в плей-офф. Преимущество получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

МХЛ стала лауреатом ежегодной программы «Спорт и Россия – 2022», которая состоялась 26 мая в Москве.

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