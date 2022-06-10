Стали известны даты и время финальных матчей Кубка Стэнли

Официальный сайт НХЛ опубликовал даты и время финальных матчей Кубка Стэнли. Западную конференцию представит «Колорадо Эвеланш», Восточную – победитель пары «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент «Тампа» ведёт в серии со счётом 3-2.

В случае победы «Тампы» в шестом матче, который начнётся 12 июня в 3:00 мск, финал Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» состоится 16 июня. В таком случае расписание матчей будет следующим:

16 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо» 19 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо» 21 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» 23 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»

Если потребуется:

25 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо» 27 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» 29 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»

В случае, если второй финалист определится в семи матчах, серия начнётся 19 июня. Тогда расписание будет следующим:

19 июня, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо» 21 июня, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо» 23 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» / «Рейнджерс» 25 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» / «Рейнджерс»

При необходимости: