Стали известны даты и время финальных матчей Кубка Стэнли
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Официальный сайт НХЛ опубликовал даты и время финальных матчей Кубка Стэнли. Западную конференцию представит «Колорадо Эвеланш», Восточную – победитель пары «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». На данный момент «Тампа» ведёт в серии со счётом 3-2.
В случае победы «Тампы» в шестом матче, который начнётся 12 июня в 3:00 мск, финал Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» состоится 16 июня. В таком случае расписание матчей будет следующим:
- 16 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
- 19 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
- 21 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
- 23 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
Если потребуется:
- 25 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
- 27 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
- 29 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
В случае, если второй финалист определится в семи матчах, серия начнётся 19 июня. Тогда расписание будет следующим:
- 19 июня, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо»
- 21 июня, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо»
- 23 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» / «Рейнджерс»
- 25 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» / «Рейнджерс»
При необходимости:
- 27 июня, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо»
- 29 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа» / «Рейнджерс»
- 1 июля, 3:00 мск, «Тампа» / «Рейнджерс» – «Колорадо»
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