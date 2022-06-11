Каплан назвала поворотный момент серии «Рейнджерс» — «Тампа»

Журналист НХЛ Эмили Каплан поделилась мнением о серии «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Лайтнинг» вернулись к своей доминирующей игре после вялого начала серии. Этот девятидневный перерыв между сериями был не шуткой, и я уверена, что мы будем говорить об этом, когда начнётся финал Кубка Стэнли.

Самым большим изменением для «Тампы» стало владение шайбой. «Молнии» форсировали события, когда игра шла не по их сценарию, они пытались создать что-то из ничего. Они наладили это с середины второй игры – это поворотный момент в серии.



Им нужно продолжать бороться с игроками «Рейнджерс» перед вратарём Андреем Василевским — потому что, пока Василевскому никто не мешает, он останавливает почти всё. Ещё надо продолжать быстро прорывать оборону.



Эти парни становятся королями концовок игры, забив три победных гола менее чем за две минуты до конца игр в плей-офф. Ондржей Палат забил два из этих голов, и, как он сказал мне после пятой игры, если они будут играть так же, как в четвёртой игре, то будут уверены, что смогут решить эту проблему дома», – цитирует Каплан ESPN.