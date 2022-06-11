Пойнт может сыграть в шестом матче с «Рейнджерс». Он пропустил девять игр подряд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт может сыграть в шестом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Sportsnet со ссылкой на слова главного тренера команды Джона Купера. Однако окончательного решения о том, примет ли он участие в матче, пока нет.



Напомним, Пойнт несколько дней работает с командой, но в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции до сих пор не попадал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.



После пяти игр финальной серии Восточной конференции «Тампа» ведёт в серии — 3-2. Первую встречу «Рейнджерс» выиграли 6:2, вторую – 3:2. В третьем, четвёртом и пятом матчах «Тампа-Бэй» выиграла со счётом 3:2, 4:1 и 3:1 соответственно.