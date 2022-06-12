Василевский сравнялся с Лундквистом по количеству побед в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

По ходу игры российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 21-го. Победа в этом матче стала для Андрея 61-й в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на второе место среди всех европейских вратарей, когда-либо выступавших на турнире, и делит его с вратарём «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, у которого также 61 победа в плей-офф.

Первое место по количеству побед занимает чешский голкипер Доминик Гашек, завершивший профессиональную карьеру и выигравший 65 матчей плей-офф.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш».