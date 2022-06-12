Василевский – вторая звезда матча «Тампа» — «Рейнджерс», Шестёркин — третья

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

Лучшим игроком встречи признан Стивен Стэмкос, записавший на свой счёт дубль. Вторая звезда – российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 20 бросков по своим воротам из 21-го. Третья звезда – его соотечественник, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 28 ударов по своим воротам из 30.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Первая игра состоится 15 июня.