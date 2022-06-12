«Мы создали монстра». Торторелла — о третьем подряд финале Кубка Стэнли «Тампы»

Бывший главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем плей-офф. «Молнии» в третий раз подряд вышли в финал Кубка Стэнли. Последним клубом, в серии с которым «Тампа» потерпела поражение, стал как раз «Коламбус» в первом раунде плей-офф 2019 года.

«Мы создали монстра», — приводит слова Тортореллы The Athletic.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» вышли в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, победив в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).