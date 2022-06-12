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Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от мировых турниров

Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от мировых турниров
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.

«Все расстроены, что для сборной России не было чемпионата мира, не получилось поехать. Я всегда приезжал в сборную. Когда ты вылетаешь из плей-офф – всегда была возможность приехать, закончить сезон на хорошей ноте. К сожалению, этого нет. Надеемся, что всё поменяется в лучшую сторону для нашей страны», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Россию со всех международных турниров с участием клубных и национальных команд в 2022 году. Также российская команда пропустит чемпионат мира по хоккею 2023 года, который также должен был пройти в Санкт-Петербурге.

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