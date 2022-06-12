Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от мировых турниров

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.
«Все расстроены, что для сборной России не было чемпионата мира, не получилось поехать. Я всегда приезжал в сборную. Когда ты вылетаешь из плей-офф – всегда была возможность приехать, закончить сезон на хорошей ноте. К сожалению, этого нет. Надеемся, что всё поменяется в лучшую сторону для нашей страны», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Россию со всех международных турниров с участием клубных и национальных команд в 2022 году. Также российская команда пропустит чемпионат мира по хоккею 2023 года, который также должен был пройти в Санкт-Петербурге.
- 12 июня 2022
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