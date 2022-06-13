Купер – о Чирелли: это Кучеров, только без шайбы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре форварда Энтони Чирелли.
«Это Кучеров, только без шайбы. Он просто читает игру и правильно выбирает позицию за счёт клюшки и тела.
Он знает, что когда получает шайбу, ему не следует забывать об опеке. Обычно ему удается и то, и другое.
Ну и вдобавок он словно гончий пес. Он всегда в игре. Умение не выключаться из игры и безжалостное отношение к соперникам ему также помогают, особенно в ситуациях при игре без шайбы», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».
Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
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