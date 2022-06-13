Фридман рассказал, кто проявляет интерес к Тротцу, Кэссиди, Дебуру и другим тренерам

Известный инсайдер Эллиотт Фридман рассказал, что тренер Барри Тротц близок к принятию решения – в каком клубе продолжит карьеру, а также об изменениях в клубах после увольнения Брюса Кэссиди из «Бостон Брюинз».
«Думаю, на этой неделе мы сможем внести некоторую ясность. Полагаю, что Барри Тротц приближается к тому, чтобы позволить некоторым командам узнать, что он о них думает», – цитирует Фридмана Sportsnet.
Сообщалось, что в назначении Тротца заинтересованы «Виннипег Джетс», «Филадельфия Флайерз», «Вегас Голден Найтс» и «Детройт Ред Уингз».
Также сообщается, что некоторые клубы решили проинтервьюировать экс-тренера «Бостон Брюинз» Брюса Кэссиди, который покинул команду на прошлой неделе.
«Я поставил знак вопроса рядом с «Виннипегом», потому что думаю, что они говорили с ним, но я не могу сказать на 100%», – цитирует Фридмана Sportsnet.
Сообщается, что «Вегас Голден Найтс», «Дейтройт Ред Уингз», «Даллас Старз», «Филадельфия Флайерз» и, вероятно, «Виннипег» заинтересованы в работе со специалистом.
Также Джим Монтгомери может продолжить работу в «Виннипеге», «Вегасе» и «Бостоне», «Даллас Старз» проявляет интерес к Питеру Дебуру, а Джон Торторелла входит в число кандидатов на пост тренера «Филадельфии» наряду с Тротцем. Также Рик Токкет может продолжить работу в «Филадельфии» и «Вегасе».
По мнению Фридмана, после принятия решений Тротца и Кэссиди, клубам будет легче вести переговоры с другими тренерами.
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