Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коскинен продолжит карьеру в швейцарском «Лугано»

Финский вратарь Микко Коскинен подписал контракт с швейцарским «Лугано», сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что соглашение с голкипером рассчитано сроком на два года.
Последние четыре сезона 33-летний вратарь провёл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он отыграл 168 матчей в НХЛ, одержал 85 побед, в среднем отражая 90,6% бросков и пропуская 3,01 шайбы за игру.
Ранее Коскинен также выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» (НХЛ), «Блюз» (Финляндия), «Бриджпорт Саунд Тайгерс» (AHL), «Юту Гриззлиз» (ECHL), «КалПу» (Финляндия), «Сибирь» и СКА (оба — КХЛ).
В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ.
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