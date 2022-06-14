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Защитник «Колорадо» Джонсон: благодарен за то, что мне предоставился шанс сыграть в финале

Защитник «Колорадо» Джонсон: благодарен за то, что мне предоставился шанс сыграть в финале
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Эрик Джонсон рассказал об ожиданиях от предстоящего финала Кубка Стэнли. Он впервые сыграет в финальной серии.

«Попасть в финал действительно сложно. Не каждому выпадает такой шанс. Исходя из этого, я просто благодарен за то, что мне представился этот шанс. Для этого нужно упорно работать, требуется потратить много времени и нужна удача.

Я провёл множество лет в НХЛ, были хорошие, были плохие, много травм. Когда находишься где-то внизу, никогда не знаешь, сможешь ли подняться, есть ли свет в конце тоннеля», — цитирует Джонсона пресс-служба НХЛ.

В финальной серии плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» выигрывали Кубок Стэнли в двух последних сезонах.

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