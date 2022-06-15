Наставник Рэмзи продлил контракт со сборной Словакии. При нём завоевали первую медаль ОИ

Президент федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан в «Твиттере» сообщил о продлении контракта с главным тренером Крэйгом Рэмзи.

«Счастлив сообщить, что Крэйг Рэмзи будет тренировать сборную Словакии по хоккею еще как минимум год. Я надеюсь, что он принесёт нашим болельщикам ещё больше поводов для улыбки… как после матча за бронзу на Олимпийских играх 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале канадский наставник привёл словацкую сборную к первой в истории олимпийской медали — бронзе. В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

На чемпионате мира 2022 года сборная вышла в четвертьфинал, где проиграла будущим победителям турнира — Финляндии.