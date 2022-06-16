Агент Пулккинена: Теэму 100% вернётся в «Трактор». Он адекватный парень

Хоккейный агент Алёша Пилко поделился мыслями о судьбе своего клиента Теэму Пулккинена, являющегося хоккеистом «Трактора».

«У него ещё год контракта. Он вернётся 100%. Возвращаемся к тому, что своих клиентов я подбираю сам и соглашаюсь с ними работать только после того, как пойму, какие они люди. Теэму очень адекватный парень», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отметим, что Пулккинен долгое время был вне состава из-за проблем со здоровьем.

Напомним, челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграла в пяти матчах магнитогорскому «Металлургу» (1-4). По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли второе место, уступив именно магнитогорцам.

Полное интервью читайте по ссылке.