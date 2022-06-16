Агент Пулккинена: Теэму 100% вернётся в «Трактор». Он адекватный парень
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Хоккейный агент Алёша Пилко поделился мыслями о судьбе своего клиента Теэму Пулккинена, являющегося хоккеистом «Трактора».
«У него ещё год контракта. Он вернётся 100%. Возвращаемся к тому, что своих клиентов я подбираю сам и соглашаюсь с ними работать только после того, как пойму, какие они люди. Теэму очень адекватный парень», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Отметим, что Пулккинен долгое время был вне состава из-за проблем со здоровьем.
Напомним, челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграла в пяти матчах магнитогорскому «Металлургу» (1-4). По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли второе место, уступив именно магнитогорцам.
Полное интервью читайте по ссылке.
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