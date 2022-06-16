Что будет с иностранцами в КХЛ? Рассказывает главный агент легионеров

Хоккейный агент Алёша Пилко – главный в Континентальной лиге по работе с легионерами. Клиентами словенца являются Корбан Найт и Брендан Лайпсик, Филипп Майе и Эдди Паскуале, Теэму Пулккинен и Михал Чайковски, а также многие другие. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Пилко рассказал, как ему в нынешних условиях удаётся оставлять легионеров в КХЛ, кого ещё стоит ждать в нашей лиге, а также почему чемпионат мира и Олимпиада без участия сборной России превратятся в фарс.

«Представьте, сколько бесед я провёл с каждым хоккеистом, решившим продолжить выступать в КХЛ»

— Как вам удаётся удерживать иностранных хоккеистов в КХЛ?

— Когда вся эта история началась, я понял, что будет сильное давление со всех сторон. Его действительно было очень много. Я осознавал, что раз считаюсь ведущим агентом по иностранцам, то должен решить этот вопрос. Сильные иностранцы – это ведь тоже лицо лиги. Почти не спал, постоянно работал. Вспоминаю, как тот же Ник Шор говорил, что остаётся в «Сибири», а потом берёт и уходит. Стало окончательно ясно, что ситуация меняется с каждым днём, поэтому с людьми важно постоянно разговаривать. Представьте, сколько бесед я провёл с каждым хоккеистом, решившим продолжить выступать в КХЛ. Порой говорил ребятам: выключите телефон, поспите пару часов, а потом ответьте сами себе на вопрос: «Разве что-то изменилось?»

— Правда, что североамериканцев легче уговорить, чем европейцев?

— На сегодняшний день это действительно так. Раньше, наоборот, легче было уговорить европейца. Европейцев в КХЛ сейчас особо ждать не стоит, а канадцы более смелые, они едут. Особенно те, которые уже здесь играли. Болельщикам нужны зрелище, красивый хоккей, сильные легионеры, а иностранцам надо кормить свои семьи. Все остаются в плюсе.

— Вы выставляли фотографию со своими клиентами Бренданом Лайпсиком и Филиппом Майе с подписью «Мы не боимся». Есть те, кто боится?

— Я выставил фото в качестве ответа на всю критику в мой адрес и в адрес моих клиентов. Каждый делает свою работу, мы – профессионалы и гордимся этим. А что пишет какой-то журналист или продавец из магазина в личку социальных сетей – нам без разницы.

— Лично на вас оказывалось какое-то давление в связи с тем, что вы в непростое время привозите иностранцев в КХЛ? Что вы отвечаете своим критикам?

— Порой переходят даже на личности. Нельзя работать так, чтобы всем понравиться. Я сперва отвечал, а потом один из моих друзей мне сказал: «Даже не читай это, не трать время». Поэтому я объявляю трансферы, подписываю контракты и занимаюсь своим делом, не трачу время впустую.

«Стараюсь, чтобы через меня приходили только качественные легионеры»

— Какая сейчас общая ситуация с контрактами в КХЛ? Суммы уменьшились или увеличились?

— Ценник на россиян поднялся, качественные игроки всем нужны. Лично я пытаюсь себя вести максимально справедливо, клубам и лиге сейчас надо максимально помочь. В КХЛ всегда играло много сильных иностранных хоккеистов, нужно, чтобы они возвращались. Да, сложные времена, работы больше, но жизнь продолжается. Некоторым клубам сейчас стало тяжелее подписывать игроков, потому что рынок не такой большой, кто-то должен заплатить больше. Стараюсь, чтобы через меня приходили только качественные легионеры, которые будут давать результат.

— Кого из Северной Америки и Европы ещё можно ждать в российских клубах, минском «Динамо» или «Барысе»?

— Думаю, что новые имена точно появятся. В НХЛ и АХЛ рынок свободных агентов откроется позже, ждём. Если буду понимать, что ребятам здесь будет лучше и они смогут показать свой лучший хоккей, то обязательно привезу их в лигу.

— Хочет ли играть в КХЛ Доминик Фурх?

— У него есть своя семейная ситуация. Он долго играл в России. Сейчас он в Швеции, чувствует себя хорошо, выиграл местный чемпионат. С учётом того, что детям надо в школу, думаю, что Доминик останется в Швеции.

— Кто из ваших клиентов будет выступать в минском «Динамо»? Вратарь Колосов уже на контракте, продолжит карьеру в столице Беларуси Спунер, ждать ли Принса?

— По Спунеру мы действительно вопрос решили, осталось поставить подпись под контрактом. По Принсу разговор сложнее. На мой взгляд, в позапрошлом году в Минске он проявил себя здорово. Этот сезон неудачный, но у него есть белорусский паспорт, в КХЛ Шейн не легионер. По Принсу сейчас идут переговоры.

«На Найта очень большой спрос в КХЛ, но мы ориентируемся на клубы, которые могут выиграть Кубок»

— Ждать ли ваших клиентов в ЦСКА или действующие чемпионы решили сделать ставку на россиян?

— Рейдеборн и Гилмор на действующих контрактах. Кроме того, есть устная договорённость с одним игроком из НХЛ.

— Останется ли Теэму Пулккинен в «Тракторе»?

— У него ещё год контракта. Он вернётся 100%. Возвращаемся к тому, что своих клиентов я подбираю сам и соглашаюсь с ними работать только после того, как пойму, какие они люди. Теэму — очень адекватный парень.

— Где продолжит карьеру Корбан Найт? Есть ли переговоры с «Авангардом»? Была информация, что канадец пропустит нынешний сезон КХЛ и будет играть в другой лиге.

— Если клуб, в котором играл хоккеист, заинтересован в новом соглашении и нас всё устраивает, я веду с ним переговоры в первую очередь. На Корбана очень большой спрос в лиге, но мы ориентируемся на клубы, которые могут выиграть Кубок. В таких командах хоккеистов всегда много, а зарплаты меньше. Но если ты выиграешь Кубок, то всё вернётся через бонусы. Поэтому мы общаемся с несколькими командами с учётом потолка зарплат. Есть варианты с Европой и Северной Америкой, но они план B. Мы сейчас активно общаемся и решаем, где Корбан начнёт сезон.

Корбан Найт и Алёша Пилко Фото: Из личного архива Алёши Пилко

— Почему словак Цегларик уехал из «Авангарда», а его соотечественник Ярош согласился там играть и перебрался в Омск?

— Цегларик сыграл большую роль в том, что Ярош приедет в Омск. Он дал хорошую рекомендацию. Петер — ограниченно свободный агент, права на него в КХЛ у «Авангарда». На тот момент, когда он уходил, не было понятно, сколько иностранцев смогут играть в одном клубе КХЛ – пятеро или трое. Цегларик получил хорошее предложение из топ-клуба Швейцарии — «Цуга». Мы решили не рисковать и принять его. Кстати, Ярош обязательно приедет в «Авангард», ведь он уже подписал контракт.

«Паскуале около двух месяцев — с октября и до начала декабря — играл с серьёзной травмой»

— Какие новости по Риду Буше? У него есть шанс вернуться в КХЛ? Поговаривают, что переговоры с ним ведёт минское «Динамо».

— У нас есть предложения от нескольких клубов, у Минска тоже есть заинтересованность. Самый серьёзный интерес к Риду сейчас у одной из европейских команд. Мы уже провели беседу по видеозвонку. Думаю, что на днях определимся с местом работы.

— Правда ли, что вы предлагали командам Найта в паре с Буше?

— 13 месяцев назад эти парни сделали очень многое для того, чтобы «Авангард» выиграл свой первый в истории Кубок Гагарина. Корбан и Рид хотели играть вместе, у команд была заинтересованность в этой атакующей связке. Поэтому и пошли разговоры о том, что они идут в паре.

— В «Металлурге» у вас теперь три клиента: Лайпсик, Майе и Паскуале. Все трое без проблем согласились играть в магнитогорской команде?

— Конечно. Они идут в клуб, где для канадцев нынче создана очень грамотная и комфортная обстановка. «Металлург» борется за Кубок, а ребятам нравится хоккей, в который играет команда Ильи Воробьёва.

Алёша Пилко (в центре), Филипп Майе и Брендан Лайпсик Фото: Из личного архива Алёши Пилко

— В «Локомотиве» Паскуале были недовольны? Вы расстались в нормальных отношениях?

— Надо понимать одну вещь: Паскуале около двух месяцев — с октября и до начала декабря — играл с серьёзной травмой, при этом не покидая команду. Он выходил на лёд, старался давать свой максимум, чтобы Ярославлю не было ещё сложнее, потому что сменщиков почти не было. Мы пришли к выводу, что нужно поменять обстановку. Надеюсь, что в Магнитогорске для Эдди всё сложится хорошо, как в своё время для Лайпсика, когда он ушёл из ЦСКА из этой же системы игры.

— Долгими ли были переговоры по новому контракту с Майе и по переходу Паскуале?

— В нынешних условиях заинтересованность в Паскуале была у многих. Когда Эдди выступал за «Барыс», он отлично себя проявил. Затем, в своём первом сезоне в «Локомотиве», Эдди был признан лучшим вратарём КХЛ. Сейчас большую роль в переходе Паскуале сыграл тренер вратарей «Магнитки» Клемен Мохорич. Скоро Клемен полетит в Торонто, где будет готовить Эдди к сезону.

«Для меня чемпионат мира или Олимпиада – это всегда битва России и Канады. Все остальные на дополнительных ролях»

— Останется ли Джордан Уил в «Ак Барсе», есть ли к нему интерес со стороны других команд?

— У него действующий контракт. Я думаю, все понимают, что игроки, которые приезжают в Россию первый раз, зачастую проводят сложную первую половину сезона. У Джордана был ковид, он привыкал к новой обстановке и всё равно успел набрать почти очко за игру в системе Квартальнова. Я сказал Казани, что Уил – это игрок уровня Лайпсика, Найта и Майе. Я знаю его отношение к работе и клубу, за который он вступает и с которым борется за Кубок.

— Планируют ли остаться в нашей лиге Бек, Граовац, где будут играть Теденбю и Стрёмвалль?

— Беку и Граовацу ищем варианты в КХЛ, Теденбю вместе с Андре Петерссоном возвращается в «ХВ-71», в свой родной клуб. Стрёмваллем занимается мой партнёр в Северной Америке Джей Пи Бэрри, на данный момент он ищет варианты. Мы намерены подписать контракт в НХЛ.

— Как дела у Чайковски в «Сибири»?

— Чайковски на действующем контракте. Он остаётся в «Сибири» и будет играть в следующем сезоне. Ему там всё нравится, Михал доволен обстановкой в городе и клубе.

— Московское «Динамо» выражало публичную заинтересованность в услугах Линдберга, но он выбрал Швейцарию. Политический фактор стал главным мотивом в его решении?

— Оскара Линдберга лично для меня видеть в другой майке, кроме как в форме «Динамо», будет очень непривычно. Пусть жизнь дальше покажет, как будет развиваться карьера Оскара. С учётом всей обстановки нами было принято решение, что карьера в КХЛ у Линдберга пока на паузе. Мы не хотели подвести «Динамо», сказали об этом достаточно рано, мы уважаем команду. Считаем, что именно «Динамо» – тот клуб, который нужен Оскару в России. Но сейчас он будет играть в Швейцарии.

— Лично вы не поддерживаете отстранение сборной России от международных хоккейных турниров?

— Я смотрю хоккей с детства. Для меня чемпионат мира или Олимпиада – это всегда битва России и Канады. Все остальные на дополнительных ролях, что-то меняется, но Россия и Канада – это топ. Какой это чемпионат мира, когда ты его смотришь и там нет России? Такого не должно быть. Просто неинтересно смотреть.

— Согласны, что политика не должна вмешиваться в спорт?

— Люди всегда делают так, как им выгодно. Меня всю жизнь учили, что надо заниматься спортом, а не политикой, а сегодня у нас спрашивают мнение. Но какое мнение может быть, если человек не политик? Каждый должен заниматься своим делом. Мы люди, которые с детства выбрали, что будем идти по пути спорта. Это касается и меня, и моих клиентов.