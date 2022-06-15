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Агент Якова Тренина рассказал о ходе переговоров с «Нэшвиллом» о новом контракте

Агент Якова Тренина рассказал о ходе переговоров с «Нэшвиллом» о новом контракте
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о будущем российского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина.

«Мы ведём переговоры с «Нэшвиллом» о новом контракте. В клубе довольны им и заинтересованы в том, чтобы Тренин там остался. На территории России права на него принадлежат СКА.

Не думали ли насчёт КХЛ? Пока нет. Если вдруг не договоримся, тогда начнем думать о КХЛ. Но пока разговариваем с «Нэшвиллом», — приводит слова Бабаева The Bookmaker Ratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги российский нападающий сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка. В четырёх матчах плей-офф 25-летний Тренин забил три гола.

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