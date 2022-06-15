«Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз на 1-й матч: Никита Кучеров расстроит Натана Маккиннона

16 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 2.89.

Кучеров рассказал, что для него значит третий подряд выход в финал НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо»- «Тампа-Бэй» 16 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.75.

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Дождались! На 16 июня запланирован первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Болл-Арены» в Колорадо, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Эта парочка наверняка принесёт немало сюрпризов в борьбе за главный трофей сезона. Андрей Василевский и Никита Кучеров готовы доставить проблемы Натану Маккиннону.

Наконец-то стартует первый матч серии, но расклады немного неравноценны. На победу в первом матче «Колорадо Эвеланш» можно поставить за 2.19, а победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» оценена в 2.89. А ведь гости в плей-офф встретили куда более серьёзное сопротивление и последнюю серию с «Рейнджерс» завершили 12 июня. В то время как хозяева не играли с 7 июня, игровой тонус у них явно хуже.

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Хотя стоит отметить, обе команды по классу не уступают друг другу. Особенно в атаке, где у «Колорадо» есть Натан Маккинон, Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Валерий Ничушкин. Кейл набрал 22 балла в 14 играх плей-офф и 108 — в сезоне. А он — защитник! У Валерия же девять очков в плей-офф и впервые в карьере больше 50 очков за сезон. На данный момент 61 балл.

Правда, у «Тампы» есть грозное оружие в виде Никиты Кучерова, который уже добыл 150 очков за карьеру в плей-офф и вошёл в топ-30 игроков лиги по этому показателю. Не стоит забывать и об Андрее Василевском, который имеет 92,80% отражённых бросков и пока пропустил лишь две шайбы в восьми решающих встречах.

Так что «Колорадо» явно придётся выжать из себя максимум. Уже многие обозреватели, в том числе из небезызвестного The Athletic, восхищаются игрой Василевского. У оппонентов же с этим дела не очень. Такого сильного вратаря попросту нет. Павел Францоуз имеет лишь 90,63% отражённых бросков в шести играх плей-офф, а Дарси Кемпер провёл 10 встреч и отразил 89,74% бросков.



И в этом плане «Тампа» явно в плюсе. Также стоит выделить мастеровитость состава и характер. В последней серии с «Рейнджерс» была дуэль двух лучших российских голкиперов, но и нападение «молний» не подкачало. Так что козырей у гостей хватает. Конечно, не лучшую вратарскую линию «Эвеланш» прикрывают неплохая защита и серьезное нападение. Вот только у соперника с этим тоже проблем нет.

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Так что хозяевам будет явно нелегко. Более того, в первой игре мы бы даже рассмотрели лобовую победу «Тампы» за 2.89. Опыта выступлений гораздо больше, проводят третий финал кряду. Плюс последний матч «Лайтнинг» провели 12 июня. То есть игровой тонус, в отличие от физических кондиций хозяев, в порядке.



«Молнии» на своей шкуре в серии с «рейнджерами» ощутили, что значит простой. Перед стартом финала конференции у них была точно такая же ситуация, в которой сейчас находятся «Эвеланш». Ньюйоркцы тогда выиграли две первые встречи серии. Вот и «лавинам», на наш взгляд, потребуется время для разгона.



Плюс соперники в очных встречах на голы не скупятся. В последних пяти тотал лишь раз был ниже 5.5 шайбы. В первой игре финала Кубка Стэнли можно тоже проверить тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.80. Путь до главной серии сезона был длинным, сил отдано много. С тем же «Эдмонтоном» команда из Денвера проводила весьма результативные встречи.

Вряд ли такой открытый хоккей устроит действующих чемпионов. Тем более когда на воротах Андрей Василевский. Однако именно в первой игре можно было бы ждать голов. «Тампа» может быть где-то уставшей после «Рейнджерс», но всё ещё в тонусе. А вот хозяевам только предстоит в него вернуться. Что-то вроде 4:2 в пользу гостей тут вполне может быть.

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«Тампа» идёт за своим третьим титулом, имея отличного голкипера и весьма неплохое нападение. «Колорадо» же во вратарской линии явно уступает оппоненту. Плюс не играли с 7 июня, а потому с тонусом могут возникнуть проблемы. У «молний» преимущество и здесь. В первой игре в Денвере мы проверим победу гостей и к этому добавим тотал больше. Простой наверняка скажется на хозяевах.



Ставка 1: победа «Тампы» в основное время за 2.89.



Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.

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