Кучеров стал 7-м в истории плей-офф по скорости покорения отметки в 100 голевых передач

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал седьмым игроком в истории Кубка Стэнли по скорости покорения отметки в 100 голевых передач, на это ему потребовался 131 матч.

Быстрее это удавалось сделать таким игрокам, как Пол Коффи (129), Яри Курри (128), Адам Оутс (126), Марк Мессье (125), Даг Гилмор (125), а рекордсменом является Уэйн Гретцки (70).

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В текущем плей-офф Кучеров проводит свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.