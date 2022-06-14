Кучеров догонит Гретцки и побьёт русский рекорд Радулова? Главные интриги финала НХЛ

Какой это должен быть финал! Его уже называют лучшим за последние годы, а ведь ещё даже не вброшена шайба в первом матче. Действительно, давненько не было, чтобы в главной серии сезона не было однозначного фаворита. Две лучшие команды НХЛ друг против друга – с одной стороны мощнейший Колорадо», невероятно замотивированный неудачами прошлых лет, с другой – чемпионская «Тампа», которой осталось четыре победы до бессмертия. Эта серия таит в себе множество крутых интриг.

Василевский идёт на рекорд Гашека

До лидеров по победам в плей-офф – Патрика Руа (151) и Мартина Бродо (113) всем остальным вратарям ещё очень далеко, даже трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри, идущий на третьем месте, ещё не добрался до сотни. Но это всё североамериканцы, а если смотреть на европейских вратарей, то уже в этом году Андрей Василевский может присовокупить к своим выдающимся достижениям ещё один рекорд.

У голкипера «Тампы» уже столько же побед в плей-офф, сколько набралось у Хенрика Лундквиста за 15-летнюю карьеру в НХЛ – 61. Василевскому надо «всего лишь» привести «молний» к третьему Кубку подряд, чтобы сравняться по числу побед с несравненным Домиником Гашеком. Напомним, Вася за последние три года выиграл более 70% матчей плей-офф (46 из 65). В этом розыгрыше он уже остановил будущего обладателя «Харт Трофи» Остона Мэттьюса, оставил практически на сухом пайке победителя регулярного чемпионата «Флориду» и переиграл будущего обладателя «Везины» Игоря Шестёркина. Теперь во многом от него зависит, справится ли «Тампа» с такой махиной, как «Колорадо».

«О Васе можно говорить до посинения, настолько он хорош. Он показывает невероятную игру и даёт нам шанс в каждом матче. В финале это будет нам нужно больше, чем когда-либо. Но мы в него безгранично верим. Он – лучший в мире именно потому, что играет невероятно в самых важных матчах. Любой мечтает показывать свой лучший хоккей, когда ставки выше некуда, а он это делает», — считает Стивен Стэмкос.

Кучеров в погоне за Гретцки и Радуловым

Никита Кучеров дважды подряд становился лучшим бомбардиром плей-офф, если ему удастся выйти в лидеры в третий раз подряд, то он повторит рекорд НХЛ. Пока что лишь двум хоккеистам в истории НХЛ удавалось три года подряд становиться лучшим бомбардиром плей-офф. Один из них, конечно, Уэйн Гретцки (1983-1985), а второй – Ги Лафлёр (1977-1979). Для этого, правда, Никите надо обскакать Коннора Макдэвида, который до вылета «Эдмонтона» успел наколотить безумные 33 очка.

Кроме того, Кучеров может выйти на четвёртое место по количеству матчей плей-офф с тремя и более очками. Сейчас у него 20 таких игр, впереди – Денис Савар (21 матч), Яри Курри (28), Марк Мессье (30) и Гретцки (59).

Также Никите осталось забить всего один гол, чтобы догнать Сергея Фёдорова и выйти на третье место в списке лучших российских снайперов плей-офф НХЛ всех времён. У Кучерова – 51 шайба, у Фёдорова – 52, лидерами являются Евгений Малкин (67) и Александр Овечкин (72).

В плей-офф хлеб Никиты – это в большей степени чумовые передачи, но если он забьёт хоть раз в овертайме, то повторит российский рекорд, который принадлежит Александру Радулову. У него три таких шайбы, у Кучерова – две, правда, оба этих гола он забил ещё в 2015 году.

На что ещё способен Кейл Макар

Даже легенда «Эдмонтона» Уэйн Гретцки признал, что в серии «Колорадо» и «Эдмонтона», где играли Макдэвид, Драйзайтль и Маккиннон, лучшим игроком был Кейл Макар. Молодой защитник, который уже успел выиграть «Колдер Трофи», а однажды обязательно возьмёт «Норрис Трофи», одинаково роскошен и у своих ворот, и у чужих. 10 очков в серии с «Нэшвиллом», девять – в серии с «Эдмонтоном», более 27 минут на льду в среднем за игру и полезность «+11». В последнем матче финала Запада он набрал 5 (1+4) очков, показав третий результат в истории лиги по скорости набора 50 результативных баллов (49 матчей). Быстрее с этой задачей справлялись лишь Бобби Орр (39) и Брайан Лич (41).

Кейл Макар Фото: Getty Images

Макара называют главным претендентом на «Конн Смайт Трофи», и, чтобы «Колорадо» прошёл «Тампу», ему будет нужно не только продолжать демонстрировать чудеса в атаке, но и закрывать Кучерова со Стэмкосом. С задачей перекрыть Макдэвида в прошлом раунде он уже справился. «После просмотра финала Западной конференции могу сказать, что Макар — особенный парень. Каждые пять лет меня спрашивают о защитниках. Это могут быть вопросы о Майке Грине, забившем 40 голов, об Эрике Карлссоне из «Оттавы». Каждому репортёру, который спрашивает меня о таких игроках, я говорю, чтобы они позвонили мне в следующем году. Я отвечу на вопросы о них, но позже. Мне нужно удостовериться, что этот игрок останется на высоком уровне. Но такой хоккеист, как Макар, будет постоянно держать эту планку. Вы видите это сейчас. Небо — не предел», — сказал четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Пол Коффи.

В какой форме находится Дарси Кемпер?

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не раскрывает карты относительного того, кто сыграет в воротах в первом матче финала, но всё указывает на то, что на лёд выйдет не Павел Францоуз, а Дарси Кемпер.

Кемперу в этом плей-офф катастрофически не везёт. В первом раунде с «Нэшвиллом» клюшка соперника каким-то образом проскочила сквозь маску и повредила ему глаз. В первом матче третьего раунда с «Эдмонтоном» он вновь выбыл из строя с той же травмой, и в финал «лавин» выводил уже Павел Францоуз.

Кемпер уже больше недели принимает участие в полноценных тренировках и на днях заявил, что готов на 100%. Даже если его глаз полностью восстановился, никто не знает, как сильно на нём скажется длительный простой, ведь он не играл почти три недели, если не считать половины матча с «Эдмонтоном». Впрочем, это вопрос не только для Кемпера, но и для всего «Колорадо», которые могли потерять набранные темпы, томясь в ожидании соперника по финалу.

Удивительная серия Маруна

Патрик Марун даже близко не звезда, но он настоящий чемпион, для которого нет ничего важнее победы. Ради неё он с радостью идёт на понижение зарплаты уже третий год, и не зря. Сейчас он стоит на пороге уникального рекорда НХЛ – лишь трём игрокам в истории удавалось выиграть четыре Кубка Стэнли подряд в составе двух разных команд. Это Эд Литценбергер (1961-1964), Эб Макдональд (1958-1961) и Эдди Джерард (1920-1923). Технически он уже повторил их рекорд, потому что с тремя Кубками подряд тоже больше никого нет, а в эру расширения НХЛ он и вовсе один-единственный.

После выигрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019 году Маруна позвали в «Тампу» как человека, который умеет побеждать и знает, чего это стоит. Патрик – обычный ролевик, на льду он борется, идёт в стыки, играет просто, но эффективно. Ничего особенного, зато в раздевалке он как никто другой умеет разрядить атмосферу, пошутить, внушить спокойствие и уверенность.

Патрик Марун (крайний слева) Фото: nhl.com

«Звездой можно быть по-разному. Нельзя говорить, что человек не звезда, потому что не набрал 100 очков. Есть звёзды в раздевалке, звёзды на скамейке, все по-своему вносят свой вклад. К Пэтти ребята тянутся. Он всегда находит нужные слова, и в нём есть крутизна. Для нас он звезда», — рассказывал Джон Купер.

Марун уже сделал кубковый хет-трик и не хочет останавливаться на этом. «Победу в Кубке ни с чем не сравнить, хочется делать это ещё и ещё», — говорил он.

Кори Перри и ускользающий Кубок Стэнли

Помните, как Мариан Госса метался из одной команды в другую в погоне за Кубком Стэнли? Подписался в «Питтсбурге», потому что считал его фаворитом, и проиграл в финале «Детройту». Перешёл в «Ред Уингз» в следующем году – снова поражение в финале, теперь уже от «Питтсбурга». Свою заветную мечту он исполнил только на третий год, и опять с новой командой. Зато в «Чикаго» он в итоге завоевал даже не один, а три Кубка.

Ровно так же Кубок Стэнли в последние годы ускользал от Кори Перри. Разница только в том, что его имя на трофее уже присутствует – в 2007-м он побеждал с «Анахаймом». Уже давно повесили коньки на гвоздь все его партнёры по той чемпионской команде, только ветеран Перри продолжает пылить. После 14 лет в «Анахайме» он отправился в свободное плавание. «Даллас»-2020 – поражение в финале от «Тампы». «Монреаль»-2021 – снова поражение в финале, снова от «Тампы». Если гора не идёт к Магомету, вы знаете, что делать. Перри пошёл в «Тампу». Он стал вторым после Госсы игроком в истории, дошедшим до трёх финалов подряд с тремя разными командами. Закончатся ли его невезения?

«Тампа» станет династией?

Династии остались в прошлом. После введения потолка зарплат никому не удавалось доминировать в НХЛ так безраздельно, как в своё время делали «Монреаль», «Айлендерс» или «Эдмонтон». Звание династии осторожно пытались примерять к «Чикаго», когда тот взял три Кубка за шесть лет, потом к «Питтсбургу», который первым в эпоху потолка зарплат сумел защитить чемпионский титул. Это всё было где-то рядом, но не совсем то. Не династия в полном смысле этого слова.

Последней командой, выходившей в финал три года подряд, был «Эдмонтон» с Гретцки, Мессье, Курри и Коффи в 1985-м. Последней командой, выигравшей три Кубка подряд, были «Айлендерс» с четырьмя титулами почти 40 лет назад.

«Тампа» ближе всех в современной НХЛ подобралась к статусу династии. Шесть финалов конференции и четыре финала за последние восемь лет. Костяк игроков и тренер, прошедшие вместе огонь, воду и медные трубы. Они набирались опыта в плей-офф, терпели поражения, выигрывали регулярку и снова терпели горькие поражения, но медленно и планомерно продолжали свой путь к величию.

До того чтобы называться династией без всяких сомнений, осталось четыре тяжелейших шага. Капитан чемпионских «Айлендерс» Денис Потвин видит в «Тампе» те же династические черты, что были у его команды.

«Два чемпионства «Тампы» были беспрецедентными. В 2020-м они играли в «пузыре» без Стэмкоса, в 2021-м прошли регулярку без Кучерова. Таких двух побед подряд ещё никогда не было. Да, они такие же несгибаемые, как были «Айлендерс» 80-х. Это не секрет. Кубки выигрывает оборона. Мы знали, что можем обыграть «Бостон» в их же хоккее, что можем обыграть «Монреаль» в их хоккее, но, на мой взгляд, главным было то, как мы коллективно играем в обороне. Я вижу это в «Тампе».

Когда ты чемпион, тебе есть что терять. Ты сам оказываешь на себя давление. Команды быстро стареют. Твои лидеры должны показывать невероятно высокий уровень. Возьмите «Чикаго», у них было три-пять лет, надо успеть выиграть в это окно, потому что невозможно постоянно держать его открытым. Твои лучшие игроки стареют и устают. Кто-то уходит на рынке свободных агентов. Сейчас побеждать на постоянной основе стало тяжелее, чем когда-либо. Но против чемпиона нельзя ставить. Я сразу поставил на них и буду расстроен, если они не выиграют», — сказал Потвин.