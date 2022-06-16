Сергачёв догнал Фетисова и Ковальчука по очкам в Кубке Стэнли

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. Третью шайбу за «Тампу» забросил российский защитник Михаил Сергачёв. Для россиянина это очко стало 28-м в плей-офф НХЛ за всё время. По этому показателю он догнал Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на пятом месте, набрав 110 очков.
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