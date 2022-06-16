Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финала КС

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

В основное время команды по три раза поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског, российский нападающий Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачёв. В овертайме точный бросок Андре Бураковски с передачи всё того же Ничушкина принёс «лавинам» победу в матче.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 38, а его визави и коллега по амплуа из «Колорадо» Дарси Кемпер – 20 из 23.

Следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.