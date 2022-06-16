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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финала КС

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финала КС
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

В основное время команды по три раза поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског, российский нападающий Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачёв. В овертайме точный бросок Андре Бураковски с передачи всё того же Ничушкина принёс «лавинам» победу в матче.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 38, а его визави и коллега по амплуа из «Колорадо» Дарси Кемпер – 20 из 23.

Следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
16 июня 2022, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ландеског (Рантанен, Байрэм) – 07:47 (5x5)   2:0 Ничушкин (Маккиннон) – 09:23 (5x5)   2:1 Пол (Хедман, Пойнт) – 12:26 (5x5)   3:1 Лехконен (Рантанен, Ландеског) – 17:31 (5x3)   3:2 Палат (Кучеров, Макдона) – 32:51 (5x5)   3:3 Сергачёв (Хагель, Чирелли) – 33:39 (5x5)   4:3 Бураковски (Ничушкин, Комфер) – 61:23 (5x5)
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