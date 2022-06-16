Киллорн: понимаем, что «Тампа» должна играть намного лучше, если мы собираемся победить

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», где после первого матча «Колорадо» ведёт со счётом 1-0.

«Мы понимаем, что должны играть намного лучше, если мы собираемся победить», – цитирует Киллорна The Athletic.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.



Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.