Экс-форвард «Трактора» Оберг продолжит карьеру в Чехии

Шведский нападающий Понтус Оберг подписал контракт с чешским «Млада Болеслав», информирует официальный сайт клуба.

Оберг известен в России по выступлениям за «Трактор» в сезоне-2020/2021. В составе челябинской команды он провёл 54 матча и набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафа.

Сезон-2021/2022 форвард начинал в фарм-клубе «Оттавы Сенаторз» – «Беллевиль Сенаторз», где сыграл 17 матчей и отметился 11 (2+9) результативными баллами. Завершал чемпионат Понтус уже в шведском клубе «Тимро», за который успел провести 28 встреч и оформить 12 (5+7) очков.

«Млада Болеслав» в прошлом сезоне дошла до полуфинала плей-офф чешской Экстралиги и уступила будущему чемпиону – «Тршинецу» (0-4).