Экс-форвард «Трактора» Оберг продолжит карьеру в Чехии
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Шведский нападающий Понтус Оберг подписал контракт с чешским «Млада Болеслав», информирует официальный сайт клуба.
Оберг известен в России по выступлениям за «Трактор» в сезоне-2020/2021. В составе челябинской команды он провёл 54 матча и набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафа.
Сезон-2021/2022 форвард начинал в фарм-клубе «Оттавы Сенаторз» – «Беллевиль Сенаторз», где сыграл 17 матчей и отметился 11 (2+9) результативными баллами. Завершал чемпионат Понтус уже в шведском клубе «Тимро», за который успел провести 28 встреч и оформить 12 (5+7) очков.
«Млада Болеслав» в прошлом сезоне дошла до полуфинала плей-офф чешской Экстралиги и уступила будущему чемпиону – «Тршинецу» (0-4).
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