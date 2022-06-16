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«Таппара» объявила о подписании контракта с Йори Лехтеря

«Таппара» объявила о подписании контракта с Йори Лехтеря
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34-летний нападающий Йори Лехтеря подписал соглашение с «Таппарой», сообщает официальный сайт финского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

Последние два сезона Лехтеря провёл в московском «Спартаке» и дважды становился лучшим бомбардиром красно-белых в регулярном чемпионате. Всего в КХЛ финн провёл 355 матчей за «Локомотив», «Сибирь», СКА и «Спартак» и набрал 281 (90+191) очко при суммарном показателе полезности «+85».

Нападающий уже выступал за «Таппару» 12 лет назад и именно из этого клуба уезжал в КХЛ. Также Лехтеря отыграл 346 матчей в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфию Флайерз». В составе сборной Финляндии становился бронзовым призёром ОИ-2014 в Сочи и серебряным призёром ЧМ-2014.

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