Купер: не думаю, что мы показали лучшую игру
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отреагировал на поражение своих подопечных в овертайме в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), который прошёл на выезде в Денвере (США).
«Я не думаю, что мы показали лучшую игру. Чтобы победить такую команду, нам нужно быть лучше», – цитирует Купера ESPN.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.
Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.
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