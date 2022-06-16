Купер: не думаю, что мы показали лучшую игру

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отреагировал на поражение своих подопечных в овертайме в первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ), который прошёл на выезде в Денвере (США).



«Я не думаю, что мы показали лучшую игру. Чтобы победить такую команду, нам нужно быть лучше», – цитирует Купера ESPN.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.