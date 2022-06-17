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С. Фёдоров: русские играют с шайбой, как никто в мире. Но на Олимпиаде не хватило практики

С. Фёдоров: русские играют с шайбой, как никто в мире. Но на Олимпиаде не хватило практики
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Помощник главного тренера сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Фёдоров прокомментировал игру национальной команды на турнире.

«Сборная всегда играет очень активно и ярко с шайбой. Моё мнение: на Олимпиаде нам не хватило товарищеских игр, мы недобрали практики, не смогли раскрутить маховик нашей команды, чтобы показать тот стиль, который был у сборной России на Кубке Первого канала. У нашей команды были игроки, умеющие играть с шайбой так, как никто в мире, но, увы, нам не удалось выйти на свой лучший уровень. По названным уже мной причинам», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, сборная России завоевала серебряные медали на Олимпиаде, в финале уступив Финляндии со счётом 1:2.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

«Моё видение хоккея нравится любому игроку». Откровенный разговор с легендарным Фёдоровым «Моё видение хоккея нравится любому игроку». Откровенный разговор с легендарным Фёдоровым
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