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Журналист The Athletic считает, что «Анахайм» может подписать Самсонова из «Вашингтона»

Журналист The Athletic считает, что «Анахайм» может подписать Самсонова из «Вашингтона»
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Журналист The Athletic Эрик Стивенс считает, что «Анахайм Дакс» может подписать 25-летнего российского голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Илью Самсонова. Сейчас он находится в статусе неограниченно свободного агента. За последний сезон россиянин по однолетнему контракту получил $ 2 млн.

«Почему это возможно: Самсонов, может быть, и одержал победы в 23 встречах, но его процент отражённых бросков (89,6%) и почти на 13 пропущенных голов больше, чем ожидалось, были хуже, чем у того же Джона Гибсона. Его процент бросков 90,2 за три сезона невелик.

Почему, возможно, не выйдет: кто знает, есть ли у Гибсона в контракте среди клубов, в которые его не могут обменять, «Кэпиталз», но у «Вашингтона» свободны лишь $ 8 млн под потолком зарплат, и им всё ещё нужно переподписать контракт с Джастином Шульцем или найти ещё одного защитника для третьей пары», — приводит слова Стивенса The Athletic.

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