В ФХР прокомментировали информацию о разделении КХЛ на «сильных» и «слабых»

В ФХР прокомментировали информацию о желании разделить КХЛ на «сильных» и «слабых».

«Одна из важнейших задач Федерации хоккея России — развитие и популяризация хоккея в нашей стране. В связи с этим, а также с учётом рекомендаций тренерского совета, прошедшего 16 мая 2022 года, ФХР разработала предложения по проведению следующего сезона КХЛ для обсуждения и направила их в Континентальную хоккейную лигу.



Вчера, 17 июня, в средствах массовой информации появилась информация о предложении ФХР. При этом особый акцент был сделан на деление лиги на «сильные» и «слабые» команды. Такая подача не соответствует действительности. Предложение федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз — Кубок Гагарина.



Согласно предложению ФХР команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявшие первые 12 мест по итогам сезона-2021/2022. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн. Во второй конференции сойдутся 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». Предлагаемые названия конференций – «Конференция Юрзинова» и «Конференция Якушева».



Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей. Каждая команда первой конференции проведёт по 44 матча (22 — на своей площадке и 22 — на льду соперника). Каждая команда второй конференции проведёт по 36 матчей (18 – на своей площадке и 18 — на льду соперника).



Важно отметить, что конференции не будут обособлены друг от друга: команды двух конференций проведут по одному матчу на своей площадке и на льду соперника.



Далее команды первой и второй конференций проведут дополнительные матчи в рамках своих конференций — по установленному порядку и решению лиги.



При этом команды из обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф.



Существуют два варианта его проведения.



В первом: по итогам регулярного чемпионата команды, занявшие с первого по 10-е места в первой конференции и с первого по четвёртое — во второй, получат право участия в розыгрыше Кубка Гагарина. Команда, занявшая 11-е место в первой конференции, проведёт один стыковой матч с командой, занявшей пятое место во второй. А команда, занявшая 12-е место в первой, – одну встречу с занявшей шестое место во второй. По итогам этих матчей определяется ещё два участника плей-офф.



Есть вариант, при котором в плей-офф попадут команды, занявшие с первого по восьмое места в первой и с первого по четвёртое во второй конференции, а занявшие с девятого по 12-е места в первой будут играть с занявшими с пятого по восьмое места во второй. По итогам стыковых матчей определятся ещё четыре участника Кубка Гагарина. Таким образом, шанс на попадание в плей-офф после окончания регулярного чемпионата получат 20 из 22 команд», — говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.