Журналист Daily Faceoff встал на защиту Андрея Василевского, раскритиковав оборону «Тампы»

Журналист Daily Faceoff Майк Маккенна высказался в защиту голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, пропустившего четыре гола в первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Василевский был заметно подавлен после второго гола. Можно увидеть, как он опускает ловушку и закидывает голову наверх. И во многом это потому, что первые два гола были результатом ошибок со стороны его товарищей по команде. Макдона, закрывший обзор, Богосян туда же. Если такие броски пройдут без подобных помех, я не сомневаюсь, что Василевский отразит оба.



Но Василевский, как и любой вратарь мирового класса, не станет винить своих товарищей по команде. Он знает, что они пытались поступить правильно. И в обоих голах не повезло.

Я понимаю Василевского. Голос где-то внутри кричит на товарищей по команде. Нужно несколько секунд, чтобы успокоиться и сфокусировать внимание на чём-то другом. Чтобы достичь успеха, будучи вратарём, нужна короткая память и сострадание к тому, что твои товарищи по команде делают перед тобой. Это командная игра. Мы все лажаем. Вратари пропускают лёгкие шайбы.



Но иногда рассказ может резко смениться. Первые две шайбы, пропущенные Андреем Василевским в первом матче, не были лёгкими», — приводит слова Маккенны Daily Faceoff.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.