Фетисов: будет ли возвращение Буше ударом по имиджу КХЛ и «Авангарда»? А он у них есть?
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возвращение форварда Рида Буше в «Авангард». Зимой 2022 года американский нападающий был обвинён в изнасиловании 12-летней девушки, когда ему было 17 лет. За это Буше был приговорён к условному тюремному сроку.
«Не знаю, кто такой этот Буше и почему принято такое решение клубом и лигой. Будет ли это ударом по имиджу КХЛ и «Авангарда»? А он у них есть?
В общем, мне нечего тут сказать — я не знаю, что он из себя представляет как игрок. Безусловно, моральная составляющая — важная вещь. Всё остальное на совести тех, кто принимает решения. Вызвано ли приглашение Буше дефицитом легионеров? Не знаю. Если чего-то нет, значит, можно всё? Думаю, нет», — цитирует Фетисова Sport24.
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