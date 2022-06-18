Генменеджер «Филадельфии»: никто не олицетворяет требовательность лучше, чем Торторелла

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал назначение Джона Тортореллы на пост главного тренера клуба.
«Я думаю, что в НХЛ много требовательных тренеров, но в конечном итоге игроки правильно отреагируют, если будут, что вы требовательны, потому что заботитесь о них.
Вы хотите лучшего для них, и вы требуете, чтобы игрок стал лучше, чтобы команда стала лучше. Никто не олицетворяет это лучше, чем Джон Торторелла», – цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ.
63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.
Отметим, что Торторелла – последний тренер, команде которого удалось выиграть серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019 году его «Коламбус» переиграл «Тампу» в первом раунде. С тех пор «Тампа» ни разу не проигрывала в сериях.
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