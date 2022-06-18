Стэмкос – об игре Василевского в первом матче финала: он давал нам шанс
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал игру российского вратаря команды Андрея Василевского в первой игре серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Не думаю, что у него было тяжелое начало. Он – вратарь мирового уровня. У них была куча моментов, пару попыток в большинстве, и он выстоял, он давал нам шанс. Как я уже говорил, это была далеко не лучшая наша игра», – приводит слова Стэмкоса Washington Post.
В первом матче финальной серии Андрей Василевский отразил 34 броска, но пропустил четыре шайбы – «молнии» уступили в овертайме со счётом 3:4. Вторая игра финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 19 июня в Денвере на «Болл-Арене», начало – в 03:00 мск.
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