Ландеског: когда Маккиннон получает шайбу, вся арена начинает напрягаться

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился мнением об игре форварда команды Натана Маккиннона.



«Что я могу сказать такого, чего ещё не было сказано… Он является для нас движущей силой каждую ночь. Каждую ночь он тот парень, который увеличивает скорость нашей игры и представляет собой атакующую угрозу каждый раз, когда выходит на лёд, и это открывает других парней. Ему просто нравится быть на связующим звеном, и я думаю, это делает его особенным. Он входит в один процент лучших игроков лиги, которые могут это сделать.



Возможно, есть два или три других парня, у которых есть способность менять ход игры каждый раз, когда он получает шайбу. Я видел это из раза в раз.



Совершенно очевидно, когда вы смотрите за его игрой сверху, в момент получения шайбы вся арена, все 18 тысяч человек начинают напрягаться. Так что это особая способность, и он для нас лидер. Он сильно вырос за последние несколько лет. Он – очень особенный игрок», – цитирует Ландескога Sportsnet.