Макар рассказал, что делает Маккиннона великим

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар поделился мнением об игре форварда команды Натана Маккиннона.

«Он почти каждый божий день на льду, один из первых парней, кто занимается индивидуальной работой или работает с ребятами. Это не всегда индивидуальная работа. Он обычно работает с кем-то ещё, будь то обучение или подсказки. Он такой целеустремленный и мотивированный, и это делает его великим», – цитирует Макара Sportsnet.

В текущем сезоне Маккиннон провёл 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 80 очков: забросил 32 шайбы и отдал 56 результативных передач. В плей-офф на его счету 19 очков в 15 встречах: 11 голов и восемь передач.

Напомним, после первого матча финальной серии «Колорадо» обыгрывает «Тампу» со счётом 1-0.