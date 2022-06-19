Василевский второй раз подряд пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Колорадо». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский второй раз подряд пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ. Впервые в своей карьере Василевский пропустил три шайбы в стартовом периоде в первом матче с «Колорадо», который прошёл 16 июня.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял 1-е место в Западной конференции, записав на свой счёт 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на 5-м месте, набрав 110 очков.