Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу «Колорадо». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский проводит свой 100-й матч в плей-офф НХЛ. Он стал первым российским вратарём, которому удалось провести 100 матчей в Кубке Стэнли. На втором месте находится Евгений Набоков, на счету которого 86 матчей. Замыкает тройку Николай Хабибулин (72).

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».