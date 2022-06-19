Купер — о Василевском: он лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0:7) ответил на вопрос об игре российского вратаря Андрея Василевского, впервые за карьеру пропустившего семь шайб в плей-офф НХЛ.

«Он наш парень. И он лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем», — приводит слова Купера журналист Стивен Эллис.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём его первая шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве, а вторая — в большинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.