Купер — о Василевском: он лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения во втором матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0:7) ответил на вопрос об игре российского вратаря Андрея Василевского, впервые за карьеру пропустившего семь шайб в плей-офф НХЛ.
«Он наш парень. И он лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем», — приводит слова Купера журналист Стивен Эллис.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём его первая шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве, а вторая — в большинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
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