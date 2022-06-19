Какая боль для «Тампы»! «Колорадо» вынес чемпиона 7:0 и готов совершить революцию в НХЛ

Второй матч финала Кубка Стэнли стал форменной катастрофой для «Тампы». Так много Василевский в плей-офф не пропускал никогда в жизни.

Порой складывается ощущение, что в Северной Америке просто не существует такого статистического показателя, который бы не был подсчитан. После завершения первого матча финала Кубка Стэнли 2022 года между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) в пресс-службе НХЛ подсчитали, что российский голкипер «молний» Андрей Василевский впервые за 99 матчей в плей-офф пропустил три шайбы в первом периоде.

После 20 минут игры «молнии» горели со счётом 1:3, но во втором периоде подопечные Джона Купера смогли уравнять позиции на табло. Однако последнее слово в матче всё равно осталось за «лавинами». На самом старте овертайма сработала связка Валерия Ничушкина и Андре Бураковски: российский форвард выложил шайбу под бросок в касание, а обладатель Кубка Стэнли – 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз» не промахнулся.

В первом матче финала 27-летний Ничушкин стал одним из главных действующих лиц встречи. Находящийся на истекающем контракте с «Колорадо» россиянин отметился не только результативной передачей в овертайме, но и голом в первом периоде. С гола воспитанника челябинского хоккея на самом старте матча начался и второй матч финальной серии. При розыгрыше большинства хозяева уверенно закрепились в зоне, Бураковски от борта сделал пас на пятак, Ничушкин опередил чешского защитника Яна Рутту и в касание переправил шайбу в дальний угол, положив начало форменному погрому гостей в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя ровно пять минут после точного броска Ничушкина положение «Тампы» в заметно осложнилось. «Эвеланш» выиграли борьбу в своей зоне и убежали в контратаку. Восстановившийся после травмы и вернувшийся в состав хозяев канадский нападающий Эндрю Кольяно доставил шайбу Джошу Мэнсону, канадский защитник получил пас на ход, продвинулся вперёд, закатился в зону нападения и бросил в дальний угол — Василевский не дотянулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 27-летнего вратаря «Тампы» сегодняшний матч стал очередной исторической вехой в плей-офф НХЛ. Голкипер «молний» стал первым российским вратарём, кому покорился рубеж в 100 сыгранных матчей. Находящийся в самом расцвете хоккейной карьеры Василевский уже давно опередил Евгения Набокова (86) и Николая Хабибулина (72) по этому показателю и теперь с каждым матчем только повышает планку для будущих поколений. Но после завершения второго матча финальной серии Василевский совершенно точно не будет с позитивными мыслями вспоминать покорение столь значимого рубежа.

Всё дело в том, что на 14-й минуте первого периода россиянин был вынужден снова доставать шайбу из своих ворот. Бураковски по центру вошёл в зону и сделал пас на правый край, Рантанен с кистей бросил в дальний угол — Василевский отразил перед собой. Андре подкараулил отскок на пятаке и при полном попустительстве защитников гостей добил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом во втором матче кряду Василевский пропустил три шайбы за первый период. Подобного с российским голкипером не происходило на протяжение 98 матчей с начала его кубковой карьеры в Северной Америке, а теперь снаряды дважды подряд легли в одну воронку. Более того, на перерыв команды могли уйти при ещё более заметном преимуществе хозяев в счёте, но под занавес Бураковски упустил роскошный голевой момент, не сумев реализовать выход один на один с Василевским.

Расстроенный абсолютным провалом в первом периоде тренерский штаб «Тампы» уже в первом перерыве пошёл на кардинальные перестановки в тройках нападения. Дававшая результат в течение всего плей-офф ведущая тройка Палат – Стэмкос – Кучеров оказалась разбита, и новыми партнёрами россиянина стали Энтони Чирелли и Брэндон Пойнт. В свою очередь Ондржей и Стивен образовали сочетание с Алексом Киллорном, а в третьей тройке оказались собраны Брэндон Хагель, Ник Пол и Росс Колтон. Только лишь четвёртая тройка в составе Кори Перри, Пьера-Эдуара Белльмара и Патрика Маруна продолжила матч в прежнем сочетании.

Но даже такие перестановки не изменили в характере игры ровным счётом ничего. В одной из первых смен после перерыва дубль мог оформлять защитник Мэнсон, но его бросок от синей линии пришёлся в штангу, зато спустя всего несколько минут дубль сумел оформить Ничушкин. Рантанен совершил перехват у лицевого борта и прострелил на пятак, а Валерий с близкого расстояния без помех поразил ворота Василевского. 0:4 к 25-й минуте матча – такого кошмара с «Тампой» в плей-офф не происходило очень давно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Наверняка у многих в этот момент на подсознательном уровне в головах всё равно сидела мысль, что вот сейчас «Тампа» по-настоящему включится, забьёт один-два гола и по крайней мере сумеет возродить интригу в матче. Но вместо этого «Колорадо» продолжал откровенно унижать команду Купера. За пять минут до конца второго периода хет-трик мог и должен был оформлять Ничушкина. Натан Маккиннон собрал на себя двух соперников и сделал пас вразрез, Валерий выскочил на ворота и с неудобной руки бросил в дальний угол — продолжавший до конца бороться Василевский отчаянным движением выловил шайбу на ленточке, совершив роскошный сейв.

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«Если бы не Василевский, счёт был бы уже 10:0. И это не шутка», — написал в социальных сетях североамериканский обозреватель Дэн Розен.

И «Колорадо» смену за сменой продолжал делать всё от себя зависящее, чтобы приблизиться к тому счёту, который указал Розен. Через несколько минут после блестящего спасения Василевского «Эвеланш» выиграли борьбу и организовали контратаку. Обладатель Кубка Стэнли ещё в составе «Детройта» Даррен Хельм набрал скорость, ворвался в зону и неотразимо зарядил в верхний угол. И теперь уже невольно напрашивались ассоциации с культовой песней группы «Чайф» про Аргентину и Ямайку.

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До перерыва хозяева могли забросить и шестую шайбу, но Василевский сначала парировал опасный бросок от Логана О’Коннора, а затем выстоял и в меньшинстве, сумев отбиться от атак, в основных организуемых Кейлом Макаром. К слову, канадский защитник едва не получил травму во втором периоде в результате действий Росса Колтона. Но на счастье болельщиков и тренерского штаба «лавин» с ведущим защитником команды всё обошлось.

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Главной интригой на третий период был ответ на вопрос – появится ли Василевский в воротах «Тампы» в заключительном отрезке или тренерский штаб «Лайтнинг» произведёт замену российского голкипера на 37-летнего ветерана Брайана Эллиотта. За 94 матча, проведённых Василевским в плей-офф с первых минут, Купер лишь однажды заменил Андрея в ходе встречи. Вот и на сей раз канадский тренер менять россиянина не захотел, и он доиграл матч до конца, который в результате завершился со счётом 7:0 в пользу «Колорадо».

В начале третьего периода хозяева отличились ещё и при игре в меньшинстве – Макар всё-таки сумел добиться своего. Кейл подхватил шайбу в своей зоне, ускорился, выкатился на ворота Василевского и бросил точно в дальний угол. Вдохновлённые роскошной игрой от своей команды болельщики «Колорадо» затянули кричалку про то, как сильно они хотят Кубок Стэнли, а гости уже думали о возвращении на родной лёд.

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Окончательный итог матчу подвёл всё тот же Макар, отличившийся ещё и в большинстве. 7:0 в матче финала Кубка Стэнли. Форменное безумие и худший матч в карьере Василевского в плей-офф. Юбилейный 100-й кубковый матч в заокеанской карьере обернулся для Андрея личным антирекордом – так много в плей-офф он ещё не пропускал никогда в жизни. В свою очередь визави Василевского — Дарси Кемпер оформил один из самых простых шат-аутов в карьере. Канадский вратарь завершил матч всего с 16 отражёнными бросками. И этого хватило для «сухаря».

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Что касается Макара, то он стал первым защитником в НХЛ за последние 26 лет, кто сумел отличиться в большинстве и в меньшинстве в ходе одного матча плей-офф. В 1996 году подобным достижением отметился великий Пол Коффи. И примечательно, что выступавший на тот момент за «Детройт» канадец в той встрече огорчил никого иного, как «Колорадо».

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Сегодня команда Джареда Беднара сделала ещё один шаг на пути к чемпионскому титулу, но расслабляться «лавинам» ещё слишком рано. В финале Восточной конференции «Тампа» уже продемонстрировала умение держать удар и отыгрываться с 0-2 в серии. Тогда «Рейнджерс» не удалось довести серию до победы, несмотря на две домашние победы на её старте. Со счёта 0-2 «молнии» выиграли четыре матча кряду и в итоге оставили противостояние за собой. Теперь подопечным Купера нужно повторять подобный трюк в серии с «Колорадо». Иначе «Эвеланш» совершат революцию в НХЛ и скинут «Тампу» с чемпионского трона.