Перри специально встал на ногу Комфера, поднимаясь со льда при счёте 0:5. Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2-0 в пользу «Колорадо».

За две с небольшим минуты до окончания второго периода матча при счёте 5:0 в пользу хозяев нападающий «Тампы» Кори Перри, поднимаясь со льда, умышленно встал коленом на ногу форварда соперника Джей Ти Комфера. Впоследствии оба хоккеиста были удалены, однако Перри получил на две штрафные минуты больше.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, Валерий Ничушкин был признан лучшим игроком сегодняшнего матча. Третья игра в серии между командами состоится 21 июня и начнётся в 3:00 мск.