«Эдмонтон» намерен продлить контракт с Вудкрофтом на три года

«Эдмонтон Ойлерз» близок к продлению контракта с главным тренером Джеем Вудкрофтом, сообщает журналист Кевин Викс в «Твиттере». Соглашение с тренером будет подписано на три года.



Напомним, Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале нынешнего года после увольнения Дэйва Типпетта. Под руководством Вудкрофта «Эдмонтон» впервые с 2006 года дошёл до финала Западной конференции.



Напомним, Вудкрофт работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Ранее он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.

По ходу плей-офф «Эдмонтон» в семи матчах обыграл «Лос-Анджелес Кингз» и в пяти – «Калгари Флэймз». Следом «Ойлерз» всухую уступили «Колорадо Эвеланш» в полуфинале Кубка Стэнли.