Фетисов: ничто не может повлиять на психологию Василевского. Он — лучший вратарь в хоккее
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил сильные стороны вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Ничто не может повлиять на психологию Василевского. Следующая игра начинается с 0:0 — кто будет лучше, тот и победит. Андрей — лучший вратарь в современном хоккее: умеет собираться и анализировать свои ошибки. Василевского невозможно списывать со счетов ни в какое время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В первых двух матчах «Тампа» проиграла «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 0:7), а Василевский в сумме пропустил 11 шайб после 68 бросков. Всего в текущем розыгрыше плей-офф вратарь провёл 19 матчей, одержал 12 побед и в среднем отражал 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.60.
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