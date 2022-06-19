Хедман: Василевский показал хороший характер, оставаясь в этой игре

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, который во втором матче финальной серии с «Колорадо» пропустил семь шайб, а его команда проиграла 0:7.
«Он показал хороший характер, оставаясь в этой игре. Вы не можете обвинить его ни в одном голе. Соперник сыграл хорошо», – цитирует Хедмана ESPN.
Отметим, что главный тренер «Тампы» Джон Купер по ходу матча принял решение не менять Василевского, таким образом, дав голкиперу сыграть весь матч.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
- 19 июня 2022
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