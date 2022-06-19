Прошкин считает странным решение не менять Василевского по ходу матча с «Колорадо»

Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о решении главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера не менять голкипера Андрея Василевского по ходу матча с «Каролиной Харрикейнз», в котором «Тампа» крупно проиграла – 0:7.
«Странно, что тренер не поменял Василевского по ходу матча. Мне кажется, можно было дать ему отдохнуть. Отразится ли на нём такое решение? Я думаю, что нет. Для нас решение не менять Андрея выглядит странным. Может быть, тренер спрашивал у него — заменить или нет. А Андрей сказал, что не стоит», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В составе хозяев забитыми шайбами отметились Джош Мэнсон, Андре Бураковски, Даррен Хельм, дубль на свой счёт записал Кейл Макар, причём первая его шайба была заброшена в момент, когда «Колорадо» находился в меньшинстве. Ещё одним дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
- 19 июня 2022
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