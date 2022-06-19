Каменский считает, что Василевский принял решение не меняться по ходу матча с «Колорадо»

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский прокомментировал, почему не был заменён российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский по ходу второго матча финала Кубка Стэнли — 2022 с «лавинами» (0:7, 0-2).



«Думаю, с Василевским наверняка разговаривали тренеры перед третьим периодом насчёт замены, но Андрей сам принял решение остаться на льду. У него есть характер и мне кажется, что он хотел остаться в тонусе на следующую игру и именно это сыграло ключевую роль в принятии такого решения. Вряд ли семь пропущенных шайб скажутся психологически на нём», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, 27-летний Василевский отыграл весь матч, отразив 23 броска по воротам из 30.