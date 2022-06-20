Бердичевский возглавил молодёжную команду «Сибири», Первушин — ассистент

«Сибирь» объявила о назначении Льва Бердичевского главным тренером молодёжной команды «Сибирские снайперы», сообщает официальный сайт клуба.

В штаб Бердичевского войдут Денис Маскаленко и Владимир Первушин. Тренер вратарей Антон Щербаков и тренер по физподготовке Вадим Берестов продолжат работу в команде. Дмитрий Гоголев и его помощник Алексей Подалинский покинули клуб.

Лев Бердичевский работал главным тренером в клубах МХЛ «Юниор» (Курган), «Русские Витязи», «СКА-Варяги», «СКА-1946» и «Толпар».

36-летний Первушин в «Сибирских снайперах» начнёт свою тренерскую карьеру. В КХЛ он выступал за «Авангард», «Адмирал», «Югру», «Амур» и «Сибирь». В Новосибирске он провёл 4,5 года и завершил карьеру после сезона-2020/2021.