«Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Галимовым

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о заключении нового соглашения с нападающим Анселем Галимовым (15.04.1991, 186/84, хват левый).



Отмечается, что контракт с 31-летним форвардом заключён сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне Галимов стал пятым бомбардиром клуба в регулярном чемпионате. На его счету 49 встреч, в которых он набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф Галимов принял участие в трёх играх, забросив одну шайбу при полезности «+1».



Ранее форвард выступал в КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь», «Спартак» и «Сочи». Всего Галимов провёл в лиге 459 встреч, забросив 71 шайбу и отдав 71 голевую передачу при полезности «-10».