Стэмкос — о 3-м матче с «Колорадо»: нельзя дать им той халявы, что была во второй игре
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал ход финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-2).
«Колорадо» – самая быстрая команда, с которой мы играли. Нет сомнений, что важнейшей задачей является найти способ замедлить их. Нужно отправлять шайбы в зоны на льду, где они не смогут использовать свою скорость, и не допускать потери. Не давать им той халявы, что была во втором матче. Наш план – попытаться нейтрализовать их скорость», – цитирует Стэмкоса ESPN.
Третий матч серии между «Тампой» и «Колорадо» состоится в ночь с 20 на 21 июня мск в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени. В первых двух играх «Эвеланш» одержали победу со счётом 4:3 ОТ и 7:0.
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