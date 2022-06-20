«Тампа» сыграла худший матч за 15 лет, но финал едет к ней домой. Реально всё перевернуть?

Любимый трюк режиссёров хоккейных трансляций — давать крупный план тренеров, чья команда только что пропускала гол. Джон Купер из-за этого часто появлялся в трансляции второго матча финала, и в промежутке между 0:5 и 0:7 он как будто постарел на несколько лет.

Такого тотального разгрома энхаэловские финалы не видели давно. Обычно о подобных матчах говорят «команды из разных лиг», и здесь это не казалось преувеличением. Часто команды, которые ведут в пять-шесть шайб, отпускают вожжи, позволяют соперникам чуть больше — но «Тампа» против «Колорадо» не сделала ничего ни в одном отрезке второго матча.

0-2 и 11 пропущенных шайб — грустный итог перед переездом серии во Флориду. Конечно, «Тампа» проваливала старт серии буквально две недели назад. У «Колорадо» есть случаи, когда они отпускали серии после доминирующего разгрома в первых матчах. Однако это не тот случай, когда можно по аналогии сказать «выкарабкались тогда, выберутся и сейчас». Что же происходит в финале?

Брейден Пойнт после пропущенного «Тампой» гола Фото: nhl.com

Он начался довольно предсказуемо — в нашем превью финала было прописано, что «Лавины» с первых минут первого матча понесутся вперёд, в яростный форчек и скоростной хоккей. Не надо было быть Вангой, чтобы понимать такое развитие событий — так и случилось, «Колорадо» довольно быстро повёл 3:1.



А вот потом всё пошло немного неожиданно. Показалось, «Тампа» уже перестроилась под соперника по ходу второй игры, хотя обычно такая адаптация у команд Купера в последнее время занимала время между матчами. Однако и «Колорадо», выйдя из раздевалки, сбросил обороты и как будто хотел доиграть в режиме энергосбережения. Однако «Молнии» показали, что их класса достаточно, чтобы раздевать чужих соперников просто за счёт техники и рождать голы как будто из воздуха.



Что же произошло через два дня? Возможно, у Джона Купера был какой-то план на игру, но он наверняка полетел после третьей минуты, когда «Колорадо» снова повёл. Отказываться от своей тактики Джаред Беднар не стал. Как можно было выключить «Колорадо»? «Сент-Луис» показал это в плей-офф буквально на пару игр — перекрывать начало атаки, действуя точечно по игроку с шайбой, а не давя количеством. К шестой игре, правда, у «Блюз» закончился бензин.

Нельзя сказать, что «Тампа» не пыталась прессинговать — только заканчивалось это плохо. Например, вскоре после первой шайбы Ничушкина «Лайтнинг» чуть ли не в следующей смене пошли вдвоём за чужие ворота, но не смогли выиграть борьбу за шайбу, а когда «Колорадо» улетел в контратаку, то выглядел быстрее оппонентов раза в два.

Например, вторая шайба «Лавин» — это тоже результат активного, но бездумного форчека. Перри и Белльмар пошли за чужие ворота, куда к ним вдруг со своей позиции сорвался Марун, из-за чего все три форварда оказались на одном узком пятачке. Макдона непонятно почему выкатился очень высоко. В результате через мгновение сразу четыре игрока «Тампы» оказались отрезанными, а «Колорадо» убежал в контратаку 3-в-1.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet.

И ведь весь матч игроки «Тампы» выглядели просто варёными, принимая отвратительные решения. Получили большинство — за минуту комбинация из офсайда и проброса. Войти в зону на индивидуальном мастерстве не получалось, через пас тоже — причём в моментах, когда «Колорадо» не особо давил. Чуть ли не единственную позиционную атаку «молний» за всю игру создала тройка Белльмара, и это же сочетание выглядело единственным, которое что-то могло сделать в атаке.



Сложно валить всю вину на Василевского. В первой игре — действительно, первые два гола выглядели неполноценными ляпами, но тем, что в американской традиции называется «soft goals», которые претендент на место лучшего в истории может брать. Во второй игре можно повесить гол Хельма, но он случился при 0:4 и бездарной игре форвардов «молний» в чужой зоне, которая привела к потере и контратаке.

Андрей Василевский Фото: nhl.com

За второй матч «Тампа» создала 0,35 xG при игре в равных составах. Это не просто худшая игра команды в этом сезоне — это худшая игра «Лайтнинг» с тех пор, как начала вестись статистика по ожидаемым голам (с сезона-2007/2008). Это не объяснить даже похмельем — такое ощущение, что монстры из «Космического джема» сняли хоккейный ремейк и отняли силы у всех игроков клуба.



Вячеслав Фетисов в комментариях «Чемпионату» объяснял подобную потерю формы игрой в среднегорье — у команд из Денвера во всех видах спорта из-за этого действительно есть преимущество в домашних матчах. Но оно никогда не было таким тотальным.

Возможно, «Тампа» банально устала. У неё не только был более длинный по количеству матчей и трудный путь, но и два чемпионских плей-офф, где «молнии» сыграли на 23 матча больше соперника. Усталость — свойство с накопительным эффектом, и матчи годичной давности могли отозваться сейчас. Например, одной из причин пролёта «Лос-Анджелеса» мимо плей-офф-2015 называлась именно усталость после трёх длинных кампаний в плей-офф.

Что делать дальше? Трудно сказать. «Молнии» пока не встречались с соперником, который сочетал бы в себе одновременно высокую скорость, умение жёстко прессинговать и хоккейный интеллект. «Каролина» год назад умела бегать и давить, но очень тупо играла (и играет) в атаке. «Бостон» два года назад мог действовать умно и давить, но там команде уже не хватало скорости. Искать рецепты «Далласа» и «Вегаса» двух прошлых плей-офф не получится — «Колорадо» сильно повзрослел как команда.



Впрочем, как известно, серия не потеряна, пока ты не проиграл дома. «Лавины» в гостях играют более аккуратно и не включают свой удушающий режим с первых минут. Как показали два периода первого матча, когда «Колорадо» не разгоняется до сверхчеловеческих скоростей, таланта «Тампы» хватает для того, чтобы играть на равных. Кроме того, сложно представить, что чемпионы выдадут два настолько чудовищных матча подряд.

Сейв Василевского после броска Валерия Ничушкина Фото: nhl.com

Возможно, чемпионам стоит упростить игру, больше вбрасывать в зону и чаще проверять Кемпера с любых позиций — в первом матче он тоже показал свою ненадёжность. 40 бросков за две гостевых игры — это очень мало даже с учётом агрессивного форчека. То, что «Тампа» умеет играть в атаке вообще любыми способами, за эти три сезона поняли все.



Но их соперник пока выглядит как лучшая команда постлокаутной НХЛ — даже учитывая уровень конкуренции на Западе. Даг Армстронг, генменеджер «Сент-Луиса», который пока оказал самое достойное сопротивление команде из Денвера, прокомментировал их игру: «Колорадо» нельзя остановить. Их можно только немного замедлить».



Пока, правда, у «Тампы» не получалось исполнить даже эту программу-минимум.