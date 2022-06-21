Кучеров повторил достижение Гретцки, Босси и Троттье в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». После двух периодов хозяева впереди со счётом 6:2.

Двумя результативными передачами в матче отметился российский форвард «молний» Никита Кучеров, для которого первое набранное очко сегодня стало 25-м в нынешнем плей-офф. 29-летний форвард стал четвёртым игроком в истории НХЛ, кто сумел в трёх сезонах кряду добраться до подобной отметки в плей-офф. Ранее подобным достижением отмечались Уэйн Гретцки (1983-1985), Майк Босси (1981-1983) и Брайан Троттье (1980-1982). Гретцки играл за «Эдмонтон», тогда как Босси и Троттье выступали за «Нью-Йорк Айлендерс».